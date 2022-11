WM in Katar: Übertragung der Spiele in Hof

Menschenrechtsverletzungen, schlechte Arbeitsbedingungen und fragwürdige Aussagen über Homosexualität: Über die Fußball-WM in Katar hat es schon einige Negativschlagzeilen gegeben. Schauen oder nicht schauen – diese Entscheidung ist jedem selbst überlassen. Public-Viewings im Freien wird es in der kalten Jahreszeit nicht geben. Aber wie sieht es in den Bars und Restaurants der Region aus? Ein Überblick:

Bei Alex Kaiser im Kunstkaufhaus Hof bleiben die Bildschirme aus. Bisher hat er alle Europa- und Weltmeisterschaften übertragen. Heuer lasse sich das moralisch nicht mehr vereinbaren, so Kaiser. Auch bei Gery Gerspitzer in der Skihütte Hof wird es keine Live-Übertragung der Spiele geben. Die Gäste haben sich im Rahmen einer Online-Abstimmung deutlich dagegen entschieden. Anders sieht es bei John Heidenbüttel aus der Johnys! Bar Hof aus. Viele Gäste wünschen sich die Übertragung. Trotz der Kritik um den Austragungsort, dürfe man den Sport nicht vergessen, so der Geschäftsführer. Im Parkcafé Hof könnten die Spiele ebenfalls übertragen werden – eine Umfrage über die Social-Media Kanäle des Parkcafés soll darüber entscheiden.