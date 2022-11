WM-Anspannung beim DFB-Team wächst

Am Tag der WM-Eröffnung in Katar steigt auch die Anspannung und Vorfreude im Kreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «Man kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir sind alle einen Ticken mehr angespannt», sagte Bayern-Profi Serge Gnabry in Al-Shamal.

Die deutschen Spieler müssen sich noch bis Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gedulden, bis sie in Doha gegen Japan ins WM-Turnier starten. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica. «Wir freuen uns extrem», sagte der formstarke Gnabry, der in der Startelf von Hansi Flick erwartet wird.

«Man spürt eine Anspannung. Jetzt kommt es in die heiße Phase», sagte auch Abwehrspieler Thilo Kehrer wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel zwischen WM-Gastgeber Katar und Ecuador. In den weitestgehend geheim abgehaltenen Trainingseinheiten sei die Intensität nun noch einen Ticken höher, berichtete Gnabry. Im Kampf um die Startelfplätze gehe es «ums Ganze». 26 Akteure umfasst der DFB-Kader, aber nur elf können gegen Japan beginnen. «Der Bundestrainer entscheidet», sagte Kehrer.

Der in der Abwehrkette auf allen vier Positionen einsetzbare Profi von West Ham United gilt als erste Option für die rechte Seite. In den bislang 15 Länderspielen unter Flick kommt der 25-Jährige mit 1086 Minuten auf die längste Einsatzzeit gefolgt von Bayern-Profi Joshua Kimmich (951) und Timo Werner (941). Der Angreifer von RB Leipzig verpasst die WM wegen einer Fußverletzung.

Vor Japan-Spiel: Überrnachtung in Doha

Die Nacht vor ihrem WM-Auftaktmatch verbringen die DFB-Spieler nicht in ihrem Teamquartier im Norden Katars, sondern in der gut 100 Kilometer entfernten Hauptstadt Doha. «Bei den Abläufen ist es wichtig, in den Rhythmus zu kommen», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Die DFB-Auswahl wird daher am Dienstag nach dem Abschlusstraining im Al-Shamal Stadion und dem Mittagessen im Zulal Wellness Resorts die rund einstündige Busfahrt nach Doha antreten.

Im dortigen Medienzentrum wird Bundestrainer Flick am späten Nachmittag gemeinsam mit einem Spieler bei der Pressekonferenz die letzten Auskünfte über das erste Gruppenspiel am Mittwoch geben. Übernachtet wird dann in einem Hotel in Doha. Die Partie finde im Chalifa International Stadion statt.

Bei den folgenden Gruppenspielen gegen Spanien (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) am 27. November sowie vier Tage später gegen Costa Rica (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) läuft die Vorbereitung anders. Erst am Spieltag bricht der DFB-Tross zum Al-Bait Stadion in Al-Chaur auf, das auf ungefähr der halben Wegstrecke Richtung Doha liegt. Übernachtet wird vor den Spielen wie gewohnt im Zulal Wellness Resort.