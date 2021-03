WM-Abschluss in Oberstdorf: 50-Kilometer-Langläufer-Rennen

Oberstdorf (dpa) – Zum Abschluss der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf steht die Königsdisziplin der Langläufer auf dem Programm. Über 50 Kilometer in der klassischen Technik wird heute der letzte Weltmeister der Titelkämpfe im Allgäu gesucht. Vor zwei Jahren in Seefeld hatte sich beim großen Finale über die ganz lange Distanz der Norweger Hans Christer Holund durchgesetzt und Gold geholt. Diesmal gilt der Russe Alexander Bolschunow, der in Oberstdorf bereits einen kompletten Satz an Medaillen gewonnen hat, als Topfavorit. Die deutschen Athleten von Teamchef Peter Schlickenrieder starten aus der Außenseiterrolle.

