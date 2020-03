Witze über Corona: Polizei löst Saufgelage in Arzberg auf

Seit heute Nacht gilt in ganz Bayern: raus darf nur, wer einen guten Grund hat. Das soll helfen, die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Wie nötig das ist, zeigt ein Fall vom Donnerstag, über den die Polizei jetzt berichtet. Sie musste in Arzberg ein regelrechtes Saufgelage auflösen. Mehrere Betrunkene hatten sich in einem Arzberger Lokal versammelt, obwohl das laut Vorschrift schon hätte geschlossen sein müssen. Die Reaktion der Feiernden auf den Polizeibesuch: Witze über die Corona-Pandemie. Der Betreiberin des Lokals und allen Anwesenden drohen nun empfindliche Strafen