Wissenschaftsministerium plant Digitalkollegs: Auch an der Hochschule Hof könnte es eins geben

Vieles können wir mittlerweile schon per Klick am PC oder auf dem Smartphone erledigen. In anderen Bereichen wie der Verwaltung hapert es häufig noch an der Digitalisierung. Das Bayerische Wissenschaftsministerium will die digitale Transformation jetzt vorantreiben. Das Ministerium will über acht Millionen Euro in Digitalisierungskollegs an den bayerischen Hochschulen investieren. An 17 Hochschulen sollen insgesamt 13 solcher Kollegs entstehen. Das hat Wissenschaftsminister Markus Blume empfohlen. Eines könnte auch an der Universität Bayreuth in Zusammenarbeit mit der Hochschule Hof eingerichtet werden. Je nach Schwerpunkt würden sich die Hochschulen mit Themen wie „Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit“ oder „Digitalen Projekten in der Sozialen Arbeit“ beschäftigen.