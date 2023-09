Wirtshausprojekt „Täubla“: Projekt aus Naila für Engagementpreis nominiert

In der Kirche, im Sport oder im Bereich Kultur. Es gibt viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dieser Einsatz soll gewürdigt werden. Das Bundesfamilienministerium zeichnet Ehrenamtliche deshalb mit dem Engagementpreis aus. Zu den Nominierten für den Publikumspreis gehört dieses Jahr auch das christliche Wirtshausprojekt „Täubla“ aus Naila. Das teilt der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger mit. Der Verein Hoffnung und Malz veranstaltet für junge Erwachsene einmal in der Woche einen Abend, an dem sie ungezwungen zusammenkommen können. Der Vorschlag kam von der Evangelischen Kirche Bayern. Die Preisverleihung wird am 5. Dezember sein. Bis zum 24. Oktober könnt ihr bei einem Online-Voting abstimmen.