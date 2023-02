Wirtshaus retten, statt Wirtshaussterben: Infoveranstaltung in Wölsauerhammer

Die Gaststätte „Im Winkel“ im Marktredwitzer Ortsteil Wölsauerhammer soll bald wieder geöffnet sein. Dafür will eine Bürgergenossenschaft sorgen. So ist der Plan von einigen Bürgern, die ihre Dorfkneipe erhalten wollen und gegen das Wirtshaussterben in der Region ankämpfen.

Bis zur Gründungsversammlung, die in etwa drei bis vier Wochen stattfinden soll, werden noch Interessenten für eine Beteiligung gesucht. Die Initiatoren des sogenannten „Hammer-Projekts“ wollen heute Abend im Saal der Gaststätte vor Ort über die Mitwirkungsmöglichkeiten informieren. Als Gast kommt Wolfdieter von Trotha vom Genossenschaftsverband Bayern. Bereits 90 Personen haben Interesse an einer Genossenschaftsbeteiligung angemeldet – darunter auch viele ehemalige Landkreisbewohner, die mittlerweile in Norwegen, oder Neuseeland leben. Sobald die Bürgergenossenschaft gegründet ist, soll es unmittelbar mit den Renovierungsarbeiten losgehen. Eine Neueröffnung ist für die Zeit von Herbst bis vor Weihnachten in diesem Jahr geplant.

Wer sich über den Sachstand, oder Beteiligungsmöglichkeiten kundig machen will, ist für heute Abend herzlich eingeladen!