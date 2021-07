Die Abiturienten an den Gymnasien und der FOS/BOS haben den Prüfungsstress schon hinter sich. Heute (2.7.) geht es auch für die Schüler an den Wirtschaftsschulen los. Sie starten mit Mathematik in die Abschlussprüfungen. Damit die rund 5.200 Schüler der bayerischen Wirtschaftsschulen mehr Zeit haben, sich nach der langen Zeit des Home-Schoolings auf die Prüfungen vorzubereiten, wurden die Termine dieses Jahr um zwei Wochen nach hinten verschoben.