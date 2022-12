Wirtschaftsregion Hochfranken: Rolf Brilla folgt auf Hans-Peter Friedrich an der Spitze

Fachkräftemangel, Ausbildung und Projekte im kommenden Jahr. Das waren Themen auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Wirtschaftsregion Hochfranken. Dabei haben die zirka 70 Mitglieder auf das Geschäftsjahr 2022 zurückgeblickt. Außerdem gibt es einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Rolf Brilla Geschäftsführer von ProComp Professional Computer aus Marktredwitz, folgt auf Hans-Peter Friedrich. Der Bundestagsabgeordnete hatte die Funktion fast acht Jahre lang. Was will Rolf Brilla nun verändern?

Auf der Mitgliederversammlung der Wirtschaftsregion Hochfranken, ging es auch um kommende Projekte. So sollen auch Schüler beim Start in die berufliche Zukunft unterstützt werden. Zudem will die Wirtschaftsregion die Ausbildungsplattform Next Step Hochfranken weiterentwickeln. Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsregion Hochfranken, Susanne Lang, fordert die Mitglieder auf, „Ja“ zu Hochfranken und der Region zu sagen.