Wirtschaftsregion Hochfranken: Online-Umfrage für regionale Unternehmen gestartet

Kommunen und Arbeitgeber appellieren schon länger an die Bundesregierung, mehr für die Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland zu tun. Hierzulande nimmt der Mangel schließlich immer mehr zu. Die Wirtschaftsregion Hochfranken setzt sich seit Jahren für die Fachkräftegewinnung in der Region ein. Zu den Maßnahmen des Projekts „Fachkräftesicherung“ gehören neben dem Besuch von Ausbildungs- und Studienmessen auch Impulsvorträge in regionalen Unternehmen. Um die Vorträge auf die Bedürfnisse der Betriebe abzustimmen, hat die Wirtschaftsregion nun eine Online-Umfrage gestartet. Den Link zur Umfrage findet ihr auf euroherz.de.

Der Link zur Umfrage ist unter: www.karriereziel.de zu finden.