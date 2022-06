Wirtschaftsempfang der IHK Regionalkammer Plauen: Olympiasiegerin Heike Drechsler zu Gast

Digitalisierung, Inflation, Pandemie, Ukraine-Krieg sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Energieversorgung. Es gibt einige Herausforderungen für Industrie und Handel, auch im Vogtland. Das war auch Thema beim Wirtschaftsempfang der IHK-Regionalkammer Plauen im Kurhaus in Bad Elster. Die IHK fordert die Nutzung eigener Rohstoffvorkommen in Deutschland und einen Abbau der Bürokratie. Zudem sei mehr Zuwanderung nötig, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Auch Vogtländer, die die Region verlassen haben, sollen wieder zurückkehren. Dafür sollen zum Beispiel Rückkehrer-Stammtische der IHK sorgen. Highlight des Wirtschaftsempfangs war ein Vortrag von Heike Drechsler. Die ehemalige Spitzensportlerin und Doppel-Olympiasiegerin hat ihre Erfahrungen aus dem Hochleistungssport geteilt und unter anderem über Strategien zur Motivation informiert..