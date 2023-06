Wirtschaftsempfang der IHK in Plauen: Demografischer Wandel als große Herausforderung

Fachkräftemangel, Energiekrise und Kostensteigerungen – die Unternehmen in der Region stehen aktuell vor vielen Herausforderungen. Trotzdem steht die Wirtschaft im Vogtland verhältnismäßig gut da. Zu diesem Fazit kommt Karsten Kroll, Präsident der IHK Regionalkammer Plauen.

Beim jüngsten Wirtschaftsempfang der Regionalkammer Plauen hat Kroll deutlich gemacht: Der Vogtlandkreis verzeichnet eine geringe Arbeitslosigkeit und es gibt dort immer mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Gleichzeitig sagt Kroll aber: Die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein für die wirtschaftliche Entwicklung im Vogtland. Eine große Herausforderung wird laut Kroll der demografische Wandel werden. Weil der immer weiter voranschreite, verliere das Vogtland bis zum Jahr 2030 zwischen 13 und 15 Prozent an Arbeitskräften. In der Summe seien das 20.000 Menschen, so Kroll. Deswegen sei es wichtig, dass die Region weiter als attraktiv wahrgenommen wird. Dazu braucht es unter anderem weitere Flächen für Gewerbe- und Industrieunternehmen.