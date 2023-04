Wirtschaftsbooster Wohnmobil: Mehr Stellplätze im Fichtelgebirge und Frankenwald benötigt

Gerade in Corona-Zeiten hat der Urlaub mit dem Wohnmobil einen richtigen Boom erlebt. Davon haben auch das Fichtelgebirge und der Frankenwald profitiert. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich meint aber, die Region könnte sich als Reiseziel für Wohnmobil-Touristen noch besser positionieren. Das wäre auch ein Wirtschaftsbooster für den ländlichen Raum. Dazu müssten die Stellplätze ausgebaut werden. Dafür gilt es aber zunächst die bürokratischen Hürden bei der Genehmigung abzubauen. Der Caravaning-Tourismus würde auch in der Euroherz-Region die Einnahmen steigern, Arbeitsplätze schaffen und langfristig auch die Infrastrukturentwicklung fördern, so Friedrich in einer aktuellen Mitteilung.