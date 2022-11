Wirtschaft: REHAU übernimmt Sanitärtechnik-Unternehmen MEPA

Die REHAU-Gruppe will das Sanitärtechnik-Unternehmen MEPA übernehmen. Die MEPA – Pauli und Menden GmbH hat ihren Sitz in Rheinbreitbach bei Bonn. Das Unternehmen soll als eigenständige juristische Person Teil der REHAU-Gruppe werden. REHAU teilt mit, es möchte mit der Übernahme einer der führenden Anbieter für das gesamte Wassermanagement in Gebäuden werden. Bis Ende des Jahres soll die Übernahme abgeschlossen sein. Nach einer Entscheidung des Bundeskartellamtes sollen weitere Informationen zum Vorhaben folgen, teilt die REHAU-Gruppe mit.