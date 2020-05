Wirtschaft in Oberbayern und Tirol fordert Grenzöffnung

München (dpa/lby) – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern und die Wirtschaftskammer Tirol fordern ein rasches Ende der Corona-Einschränkungen an den Grenzen zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz. Bei der Infektionslage gebe es kaum noch Unterschiede, die Restriktionen seien nicht mehr sachgerecht – spätestens zum 15. Mai sollten die Einschränkungen aufgehoben werden, forderte die IHK am Freitag.

«Unser eng verflochtener Wirtschaftsraum ist auf den grenzüberschreitenden Verkehr ohne jegliche Hürden und Hemmnisse angewiesen», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. Die Wirtschaftskammern in Oberbayern und Tirol schlossen sich damit der Forderung der IHK Schwaben, der Wirtschaftskammer Vorarlberg und acht weiterer Wirtschaftskammern in Baden-Württemberg und der Schweiz an, die Grenzen sofort wieder zu öffnen.

Die fast vollständige Unterbindung der Personenfreizügigkeit sei sachlich nicht mehr zu rechtfertigen, heißt es in ihrer gemeinsamen Erklärung. Kein Staatshaushalt und kein Förderprogramm könne die Verluste des Lockdowns ausgleichen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit kämen dazu: «Jeder Tag zählt.»