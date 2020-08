Wirecard-Insolvenzverwalter: Brasilien-Geschäft vor Verkauf

München (dpa) – Die erste Beteiligung des angeschlagenen Zahlungsdienstleisters Wirecard steht nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters kurz vor dem Verkauf. Vorbehaltlich der Zustimmung brasilianischer Aufsichtsbehörden solle Wirecard Brazil vollständig an eine Tochtergesellschaft der an der New Yorker Börse gelisteten PagSeguro Digital Ltd. – ebenfalls ein Anbieter von Finanztechnologie – gehen, teilte Rechtsanwalt Michael Jaffé am Freitag in München mit. Der Verkauf sei als erster Verwertungserfolg umso erfreulicher, als die Rahmenbedingungen im Wirecard-Insolvenzverfahren ausgesprochen schwierig seien.

Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München ist in einen milliardenschweren Betrugsskandal verwickelt und hat Insolvenz angemeldet. «Wir freuen uns, dass hier so schnell eine gute Lösung gefunden werden konnte», so Jaffé. «Die Erlöse aus der Verwertung werden den Gläubigern zugutekommen.» Auch die Verwertungsprozesse für weitere Wirecard-Beteiligungen weltweit machten Fortschritte.