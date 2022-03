Wird die Wehrpflicht wieder eingeführt?: Landtagsabgeordneter Ludwig ist für eine allgemeine Dienstpflicht

Nach und nach kommen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland an. Auch der Freistaat Bayern bereitet sich auf die Aufnahme (…)

CSU-Chef Markus Söder will mit mehr finanziellen Anreizen Menschen zum freiwilligen Dienst bei der Bundeswehr überzeugen. (…)

Hilfe für Ukraine: Neue Spende-Möglichkeiten in der Region

Die Hilfsbereitschaft für die Opfer des Ukraine-Kriegs in der Euroherz-Region ist so groß, dass manche Annahmestellen schon so viele (…)