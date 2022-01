Wird auch Arbeitsplätze kosten: Landrat bedauert Aus der Basalt AG in Tirschenreuth

In den letzten Jahren haben im Landkreis Tirschenreuth die Steinbrüche Teichelberg in Pechbrunn und Hirschentanz bei Konnersreuth dicht gemacht. Am Ende des Jahres schließt auch die Verwaltung der Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland in Steinmühle.

Das bedauert Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier in einer Mitteilung. Der Vorstand der Basalt AG habe ihn darüber letzte Woche informiert. Der Basaltabbau habe die industrielle Entwicklung in der Region geprägt.

Mit der Schließung gehen der Region Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft und wichtiger Baustoff verloren, klagt der Landrat. Nach der Schließung der zwei Steinbrüche habe er darauf hingewiesen, dass auch die Büro-Arbeitsplätze in Steinmühle wegfallen könnten. Das sei nun passiert. Grund für die Schließungen der Steinbrüche in den letzten Jahren seien die Auflagen des Bundesnaturschutzgesetzes. Grillmeier kritisiert, der Bund müsse Umweltauflagen mit der notwenigen Gewinnung von Rohstoffen vereinen.

Es gebe aber die Hoffnung, dass die Basalt AG eine mobile Brechanlage in Tirschenreuth einsetzen könnte. Dann wäre zumindest wieder ein teilweiser Basaltabbau in der Region möglich.