Wir sind alle Wunsiedel: Stadt und AWO verlängern Integrationsprojekt

Die Stadt Wunsiedel, der AWO Kreisverband und die Aktion Mensch wollen die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe weiter stärken. Dafür haben sie das Integrationsprojekt „Wir sind alle Wunsiedel“ um zwei Jahre verlängert. Das Projekt will ehrenamtliche Helfer vor Ort begleiten und unterstützen. Außerdem soll es Begegnungsprojekte geben, damit ein Kennenlernen und ein Dialog auf Augenhöhe möglich werden. Zudem sollen alle Akteure der Integrationsarbeit regelmäßig zusammenkommen. Das Projekt spreche sowohl Helfer als auch Migranten an, so der AWO Kreisvorsitzende Alexander Wagner.