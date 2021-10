Wir sind alle Selber Wölfe: Fan-Hymne feuert Eishockey-Spieler an

An die gelungene Heimpremiere in der DEL2 wollen die Selber Wölfe beim nächsten Heimspiel heute Abend gegen den EV Landshut direkt anknüpfen. Das Eishockey-Spiel könnt ihr dann auch wieder in der Euroherz-Eiszeit live verfolgen. Dabei hört ihr auch wieder die neue Wölfe-Hymne „Wir sind alle Selber Wölfe“ – ein Song von Fans für Fans. Die Idee dazu hatte Christian Pich von der Band SelbControl. Beim VER Selb ist das direkt gut angekommen:

Innerhalb weniger Wochen hat SelbControl gemeinsam mit der Band Radspitz den neuen Song entwickelt. Dabei ist den Eishockey-Fans besonders wichtig gewesen, dass viele Geschichten über die Selber Wölfe eingeflossen sind.