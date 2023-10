Wir öffnen die Schatzkammer: Erika-Fuchs-Haus feiert 100 Jahre Disney

So gut wie jeder verbindet vermutlich mit dem Namen Disney etwas. Schließlich gibt es das Medienunternehmen jetzt schon 100 Jahre. Zu diesem Anlass hat das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale seine Sammlung durchstöbert und viele Schätze aus den vergangenen Jahren gefunden. Die sind ab heute in einer neuen Sonderausstellung zu sehen. Darunter sind zum Beispiel die ersten Micky-Maus-Zeitungen aus den 30ern, aber auch neuere Sammelfiguren. Die Eröffnung der Ausstellung ist um 19 Uhr im Comicmuseum und dann bis zum 7. April zu sehen.