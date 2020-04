Wintersport: Weltcup der Kombinierer kommt nach Klingenthal

Noch ist noch nicht einmal Sommer, da wirft der Winter schon sein Schatten auf die Euroherz-Region. Neben dem vorläufigen Kalender für die Sommersaison mit dem Finale des Sommer-Grand-Prix für die Frauen und Männer am 3. Oktober in Klingenthal, hat der Internationale Skiverband auch bereits den vorläufigen Wettkampfplan für den Winter vorgelegt. Demnach findet in der Vogtland-Arena am 6. und 7. Februar ein Weltcup der Nordisch Kombinierten statt, bereits am 16. und 17. Januar macht mit dem Continentalcup die „Zweite Liga“ im Vogtland Station. Der Internationale Kammlauf, der in diesem Jahr wegen Schneemangels ausfallen musste, soll 2021 am letzten Februar-Wochenende stattfinden. Die Vogtlandschanze in Mühlleithen steht außerdem als Austragungsort für einen Deutschlandpokal im Skispringen und in der Kombination im Plan der FIS.