Wintersport: Skipisten am Ochsenkopf wegen zu wenig Schnee gesperrt

Heute sollte in den vier Wintersportgemeinden Bischofsgrün, Warmensteinach, Fichtelberg und Mehlmeisel die Saison starten. Die Nord- und Südpisten am Ochsenkopf sollten in Betrieb gehen.

Wie die Erlebnisregion Ochsenkopf am Morgen mitteilt, fällt der Saisonstart jetzt allerdings ins Wasser. Die beiden Seilbahnen gehen zwar in Betrieb, die Pisten sind wegen der geringen Schneeauflage jedoch offiziell gesperrt. Das heißt: Aus dem Skifahren oder Snowboarden wird erstmals nichts.

Für die Skilifte gilt für die Wintersportler nur noch 2G, es braucht also keinen zusätzlichen Test. Ausgenommen von allen Nachweispflichten sind bis zum 12. Januar alle Schüler bis zum 17. Lebensjahr. Hier genügt die Vorlage des Schülerausweises.