Wintersport: Skilift in Fichtelberg öffnet

Bisher hatten Wintersport-Fans in der Region kaum Möglichkeiten, sich auszutoben. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht: Der Skiclub Neubau in Fichtelberg öffnet seinen Lift an der Bleaml Alm ab heute wieder. Bis 21 Uhr habt ihr die Möglichkeit bei Flutlicht auf 20 Zentimeter Maschinenschnee Ski- oder Snowboard zu fahren. Am Wochenende ist der Lift von 9.30 Uhr bis 21 Uhr in Betrieb.

Die beiden Seilschwebebahnen am Ochsenkopf laufen heute bis 16 Uhr. Um die Pisten für Wintersportler zu präparieren, ist die Schneeauflage allerdings noch zu gering, meldet die Touristinformation Warmensteinach. Auch die Langlauf-Loipen sind momentan gesperrt.

(Symbolbild)