Wintersport in der Euroherz-Region: Aussicht fürs Wochenende

Im Fichtelgebirge liegt Neuschnee. Das Wochenende steht an. Laut Horst Kaiser von der Ochsenkopf Seilbahn wird am Wochenende die Sonne rauskommen. Die Seilbahnen seien auf jeden Fall geöffnet und die Pistenbedingungen optimal.

Momentan haben alle Lifte bis auf den am Kornberg und den am Tannenberg offen. Hier findet ihr die aktuellen Schneeberichte, aus dem Fichtelgebirge, dem Frankenwald und vom Ochsenkopf.