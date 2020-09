Wintersemesterstart in Hof: Sibler stellt neue Studiengänge vor

Die Zeit der digitalen Vorlesungen ist vorbei. Die Hochschulen in Bayern starten morgen in ihr Wintersemester, dann auch wieder größtenteils vor Ort. An der Hochschule Hof gibt es dann zum Beispiel den neuen Masterstudiengang Digitale Transformation. Die arbeitet ja auch in der Technologie-Allianz Oberfranken mit den anderen oberfränkischen Hochschulen zusammen. Wissenschaftsminister Bernd Sibler hat am Mittag ein neues Projekt vorgestellt:

Dann sollen ja auch autonome Shuttle-Busse unter anderem durch Hof und Rehau fahren.