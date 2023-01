Wintersaison kann starten: Kornberghaus öffnet am Wochenende

Der Schnee in den vergangenen Tagen hat Lust auf Skifahren gemacht. Viele haben vor bald auch wieder auf dem Kornberg die Piste hinunterzusausen und im Kornberghaus einzukehren. Dort soll am Samstag nun auch wieder der Betrieb starten, heißt es aus dem Landratsamt Hof. Die Pächterfamilien Weigold und Maiolino übernehmen auch in dieser Wintersaison wieder, wegen eines Trauerfalls hat sich der Start verschoben. Der Skilift und Zauberteppich bleiben vorerst noch geschlossen. Dafür fehlen noch ein paar Zentimeter Schnee und Minusgrade.