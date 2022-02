Wintersaison im Montafon

Winterurlaub 2022 im Montafon ist möglich und macht trotz 2G-Regelung und FFP2-Masken richtig Spaß. Das liegt, neben dem Montafon selbst, vor allem an den vielen Menschen, die hier alles dafür geben, dass sich die Gäste trotz der Umstände mehr als wohl fühlen. Zum Beispiel Markus Scheibenstock vom Valisera Hüsli. Er hat für die Saison 22 Kilometer Strudel hergestellt. Echte Handarbeit: “Handarbeit absolut. Ja. Im Herbst haben wir sechs, sieben Tage an denen wir Apfelstrudel machen und zwei Tage an denen wir Topfenstrudel machen. Das geht hier zu wie in einer Fabrik.”