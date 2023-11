Wintersaison im Fichtelgebirge: Mehr Flexibilität gefragt

Nur noch knapp zwei Monate, dann soll im Fichtelgebirge die diesjährige Wintersportsaison beginnen. Ob das klappt und ob dann die Saison auch bis zum Frühjahr ohne Unterbrechung laufen kann, das lässt sich aber noch nicht sagen. Der Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, Ferdinand Reb, ist aber zuversichtlich, dass Wintersport in der Region in den nächsten zehn bis 15 Jahren noch möglich sein wird. Man müsse jetzt mit den bestehenden Kälteperioden flexibler umgehen, sagt er im Interview mit dem Nordbayerischen Kurier. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, sich Alternativen für Wintersport ohne Schnee zu überlegen. Sportarten wie Wandern und Radfahren werden in Zukunft deutlich wichtiger werden, so Reb. Erst im letzten Winter ist für mehrere Wochen kein Wintersport möglich gewesen, weil es keinen Schnee gegeben hat.