Wintersaison beginnt: Die Erwartungen im Fichtelgebirge

Der Schnee ist da, es kann losgehen: Im Fichtelgebirge startet heute (16.12.) die Wintersportsaison. An der Ochsenkopf-Nordpiste beginnt der Betrieb um 9 Uhr. Am Samstag geht auch es am Fleckl-Lift und am Bleaml-Alm-Lift in Fichtelberg/Neubau los. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Die Pisten werden präpariert, die Lifte erhalten einen letzten Sicherheitscheck. Der Vorsitzende der Tourismuszentrale, Ferdinand Reb, blickt mit Vorfreude auf die neue Saison.

Tagesaktuelle Berichte zum Wetter, zum Zustand der Pisten und zum Betrieb der Lifte könnt ihr online abrufen. Einfach hier klicken.