Winterling-Areal in Schwarzenbach/Saale: Erste Räume mittlerweile vermietet

Porzellan wird auf dem Winterling-Areal in Schwarzenbach an der Saale schon lange nicht mehr hergestellt. Die Fabrik ist abgerissen, das Gelände soll nach und nach vermietet werden. Zum Auftakt ihrer Sommertour hat sich jetzt auch die oberfränkische Grünen-Landtagsabgeordnete Ursula Sowa das Areal angeschaut. Die ersten Räumlichkeiten seien mittlerweile vermietet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Außerdem läuft noch ein Forschungsprojekt, um ein innovatives Energieversorgungssystem für das Winterling-Areal auf die Beine zu stellen. Dadurch würden auch Anreize für weitere Mieter geschaffen, so Ursula Sowa.