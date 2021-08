Winterling-Areal: Forscherteam arbeitet an innovativem Energiesystem

Viele Jahre hat sie einen festen Platz in der Porzellan-Industrie der Region gehabt: Die Firma Winterling in Schwarzenbach an der Saale. Mittlerweile ist die ehemalige Fabrik abgerissen – jetzt geht es darum, das Gelände an den Mann oder die Frau zu bringen. Dabei will man nichts dem Zufall überlassen.

Für die Vermietung ist eine moderne Energieversorgung wichtig, die mit angemessen Kosten verbunden ist. Ein Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts und des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung soll gemeinsam mit weiteren Partnern ein innovatives Energieversorgungssystem für das Winterling-Areal auf die Beine stellen. Auch die Hochschule Hof ist daran beteiligt und erstellt unter anderem eine CO2-Ökobilanz, die Aufschluss über die Zukunft unterschiedlicher Gebäudeteile geben soll. Vom Freistaat Bayern gibt es für die Planung in den kommenden zwei Jahren eine Förderung von zwei Millionen Euro. Anschließend soll es in die Umsetzung gehen.