Winterlicher Straßenverhältnisse: Unfälle in der Region

Heute Nacht hatten es in Hochfranken schwierige Straßenverhältnisse gegeben. In der Nacht auf heute sind deshalb mehrere Verkehrsunfälle passiert. Auf der A72 bei Hof/Töpen ist der Verkehr zeitweise komplett still gestanden. LKW standen zum Beispiel quer. Zu einem langen Stau ist es auf der A72 bei Köditz gekommen, weil ein Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist und sich das Auto nicht mehr von der Stelle bewegt hat. Weil teilweise keine Rettungsgasse gebildet wurde, sind die Rettungskräfte und Räumfahrzeuge nur schwer durchgekommen.