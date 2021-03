Winterliche Woche in Bayern startet mit Neuschnee

München (dpa/lby) – Der Winter kehrt nach Bayern zurück. Vor allem die Alpen werden in den nächsten Tagen wieder mit Schnee bedeckt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Sonntagmorgen ist der Himmel laut den Meteorologen noch stark bewölkt. Später kommt es in einigen Gebieten zu Schnee- und Graupelschauern. In den tieferen Lagen soll es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen drei und neun Grad.

Auch in der kommenden Woche wird es winterlich weiß. So prognostiziert der DWD, dass es bis Donnerstag weiter schneien kann. Im Oberallgäu sind 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich, in den Allgäuer Alpen sogar bis zu 100 Zentimeter.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-814397/2