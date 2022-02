Winterferienprogramm in Hof: Anmeldung startet heute

Ende Februar stehen für die Kinder die Faschingsferien an. In der Stadt Hof gibt es von der Kommunalen Jugendarbeit in dieser Zeit das Winterferienprogramm im Kinder- und Jugendzentrum Q. Dafür könnt ihr euch ab heute über das Online-Ferienbuchungsportal der Stadt anmelden. Einen Link gibts hier . Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Unter anderem gibt es für die Kinder Geocaching im Frankenwald, eine Schatzsuche am Bismarckturm, eine Lama-Trekking-Tour am Döbraberg oder einen Besuch am Hofer Eisteich.