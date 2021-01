Wintereinbruch: Unfälle in der Region

Wer heute morgen aus dem Fenster geschaut hat, ist vielleicht mal wieder vom Winter überrascht worden. Viel Schnee bedeutet aber auch: Schlechte Straßenverhältnisse. Auf der A9 hat es deshalb gleich mehrmals gekracht: Kurz vor Berg/Bad Steben ist ein LKW-Fahrer ins Schleudern geraten – das Fahrzeug hat sich quer auf alle drei Fahrbahnen gestellt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe muss die Feuerwehr binden, weshalb die Autobahn in dem Bereich voll gesperrt ist. Auch bei Oberkotzau hat es gekracht, laut Polizei hat sich bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Oberkotzau und Fattigau eine Person verletzt.

Zudem hat es erneut auf der A9 gekracht:

Nach dem Unfall am Morgen muss die Autobahn zwischen Bayreuth Süd und Pegnitz in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Grund: der verunglückte LKW hat Aceton geladen, das muss auf einen Ersatz-LKW umgepumpt werden. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, war der LKW bei schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs, ist ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gerutscht. Aufgrund der Witterung und der Tatsache, dass Gefahrgut geladen ist, hätte der Fahrer einen Parkplatz aufsuchen müssen, dafür muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 40.000 Euro entstanden. Die Sperrung der Autobahn soll bis in den frühen Abend andauern.