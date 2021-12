Wintereinbruch: Skisaison in der Region startet teilweise

Die Schneebedingungen im Fichtelgebirge sind in diesem Jahr perfekt. Gut für die Liftbetreiber, denn ab heute (11.12.) geht’s schon für einige los mit der Skisaison. Der Geiersberglift in Oberwarmensteinach ist heute und am Sonntag von 9 bis 22 Uhr in Betrieb. Abends mit Flutlicht. Ebenso geöffnet ist der Gehrenlift in Bischofsgrün. heute und morgen von 9 Uhr 30 bis 22 Uhr. Und auch die Langläufer kommen auf ihre Kosten. Viele Loipen in der Ochsenkopfregion konnten schon präpariert werden. Besonders in höheren Lagen herrschen weitgehend gute Bedingungen. Die Seilbahnen am Ochsenkopf sind allerdings noch bis zum Beginn der Wintersaison, am 17. Dezember, geschlossen. Für den Zutritt zu den Skiliften gilt die 2G-Regel. Der 2G-Nachweis wird bei der ersten Liftfahrt kontrolliert.