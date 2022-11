Wintereinbruch in der Region: Winterdienste sind vorbereitet

Bisher hat es zwar noch nicht geschneit in der Euroherz-Region, Probleme auf den Straßen gibt es aber bereits. Wegen überfrierender Nässe ist es im Frankenwald zum Beispiel am Morgen zu Unfällen und Sperrungen gekommen. Auf den Autobahnen soll so etwas nicht passieren – der Winterdienst der Autobahn GmbH Nordbayern ist bereits gut auf Winterwetter vorbereitet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Mit rund 160 Fahrzeugen betreut der Winterdienst etwa 1 400 Kilometer Autobahn in der Region. Beim Streuen spielt dabei vor allem das Thema Umweltschutz eine wichtige Rolle. Durch neue Technologien in den Fahrzeugen konnte der Winterdienst seinen Salzverbrauch schon um etwa 30 Prozent senken. Die Autobahn GmbH Nordbayern erinnert Autofahrer aber auch daran: Um Unfälle zu vermeiden solltet ihr in den Wintermonaten trotzdem den Fuß vom Gas nehmen – auch wenn der Winterdienst unterwegs ist, um die Straßen zu räumen.

Auch im Vogtland bereiten sich die Straßenmeistereien schon auf den Wintereinbruch vor. Das teilt das Landratsamt in einer aktuellen Pressemeldung mit.