Winterdienst-Saison 2022/2023: Vogtlandkreis konnte im Vergleich zum Vorjahr Kosten einsparen

Wir freuen uns über ein bisschen Sommer, der Vogtlandkreis schaut dagegen nochmal auf den Winter zurück. Das Landratsamt hat Bilanz über die vergangene Winterdienst-Saison gezogen. Da gibt es eine gute Nachricht: Die Winterperiode 2022/2023 war kostengünstiger als die des Vorjahres. Der Landkreis konnte 158.000 Euro einsparen. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro zusammengekommen. Grund für die Einsparungen war, dass die Temperaturen im Winter relativ mild ausgefallen sind. Der Winterdienst musste an 132 Tagen ausrücken und hat dabei fast 10 Tonnen Streusalz verbraucht. Durch den häufigen Wechsel zwischen Frost und Tau sind an den Straßen aber einige Schäden entstanden. Seit Ende April sind die Straßenmeistereien dabei, die größten Schäden zu beseitigen.