Winterdienst im Vogtlandkreis: Straßenmeistereien sind vorbereitet

Die Winterdienste in der Region bereiten sich auf den ersten Schnee vor. Im Vogtland sind erste Einsätze spätestens ab Ende November möglich, heißt es aus dem Landratsamt. Die vier Straßenmeistereien in Falkenstein, Adorf, Plauen und Reichenbach sind demnach schon gut aufgestellt. Die Mitarbeiter sind dann bald im Zweischichtsystem von 3 Uhr morgens bis 22 Uhr abends im Vogtlandkreis im Einsatz. Wie viele andere Branchen haben aber auch die Straßenmeistereien die massiven Kostensteigerungen in den vergangenen Monaten zu spüren bekommen. Alexander Maul vom Amt für Straßenunterhaltung und Instandsetzung im Vogtland:

Alexander Maul appelliert auch nochmal an euch: Auch wenn der Winterdienst unterwegs ist und die Straßen räumt – fahrt im Winter trotzdem vorsichtig und nehmt den Fuß vom Gas.