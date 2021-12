Winterchaos auf den Straßen: LKW stellt sich auf A9 bei Münchberg quer

Wer die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, ist heute definitiv besser dran. Der Winterdienst kann das nicht tun und ist heute wieder besonders gefordert. Der Schneefall in der Nacht hat wieder für glatte Straßen in der Euroherz-Region gesorgt. Auf der A9 bei Münchberg im Landkreis Hof hatte sich in der Nacht bereits ein LKW quer gestellt und war mit dem Führerhaus in den Graben gerutscht. Helfer vom THW mussten das Fahrzeug bergen.

Vor allem auf Nebenstrecken kommt es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf den Bundesstraßen sind bereits mehrere Laster liegengeblieben. Die aktuelle Lage auf den Straßen findet ihr immer hier.