Winter zurück: Verkehrschaos am Morgen

Der Winter ist voll zurück in der Euroherz-Region und hat am Morgen für zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen auf den Straßen gesorgt. Heute sind also starke Nerven gefragt und es lohnt sich, den Verkehrsservice zu verfolgen, wenn ihr unterwegs seid.

Auf den Bundesstraßen rund um Hof und im Frankenwald hängen immer wieder LKW fest und kommen an den Steigungen nicht weiter.

Auf der A9 Richtung Süden kam es zur Komplettsperrung zwischen Hof und Münchberg. Ein LKW hat sich laut Augenzeugen über drei Spuren quergestellt. Aktuell ist auf der A9 nahezu im gesamten Sendegebiet Stau angesagt. Außerdem kommt es immer wieder zu Unfällen. Bei Bayreuth-Nord waren mehrere Fahrzeuge an einem Auffahrunfall beteiligt. Gekracht hatte es zuvor noch auf der A93 bei Rehau, mit einem überschlagenen Auto. Und bei Köditz gabs einen schweren Unfall auf der B173.

Alle Verkehrsmeldungen findet ihr hier.