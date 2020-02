Winter überrascht Autofahrer: Schnee- und Glätteunfälle im Frankenwald

Der viele Schnee über Nacht hat mal wieder viele Autofahrer überrascht. Im Frankenwald hat es am Abend gleich mehrere Unfälle gegeben. Beim spektakulärsten bei Berg waren ein LKW und ein Auto beteiligt. Der Autofahrer wollte den Laster gerade überholen, als der in einen Parkplatz einbiegen wollte. Beide krachten zusammen. Zwischen Naila und Marxgrün ist ein Auto ins Schleudern gekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Das gleiche passierte auch zwei Autofahrern in Selbitz und Naila. Hier waren eine Hauswand und ein Randstein Endstation. Bei allen Unfällen hat sich niemand verletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 26.000 Euro.