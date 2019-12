Winter im Fichtelgebirge: Tiere brauchen ihre Ruhe

Seit dem Wochenende steht der Winter auch im Kalender und über Weihnachten könnten auch mal wieder Schneeflocken fallen. Was Wintersportler freut, ist für Wildtiere eine schwerere Zeit.

Wer keinen Winterschlaf hält oder in den Süden fliegt, muss mit seinen Vorräten gut haushalten. Darauf macht der Naturpark Fichtelgebirge in einer Mitteilung aufmerksam. Das Auerhuhn zum Beispiel findet im Winter weniger Nahrung, gleichzeitig verbraucht es durch die Kälte mehr Energie. Hirsche knabbern teilweise die Rinde der Bäume an und Wildkatzen finden weniger Mäuse. Wenn wir Menschen die Tiere zu häufig erschrecken, können sie erfrieren oder verhungern. Deshalb sollten Wanderer nur tagsüber auf gekennzeichneten Wegen laufen und auf freilaufende Hunde und laute Musik verzichten. Die Ranger des Naturparks bieten Anfang des kommenden Jahres außerdem zwei Führungen zu dem Thema an.