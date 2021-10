Windräder im Wald: Für Bund Naturschutz durchaus möglich

Mehr Windkraftanlagen in Wäldern. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat das vor kurzem gefordert. Neben Kritik aus der CSU gibt es aber auch positive Stimmen. Unter anderem vom Bund Naturschutz in Hof. Deren Kreisgeschäftsführer Wolfgang Degelmann kann sich durchaus Windräder in den Wäldern vorstellen, die für den Wirtschaftsbetrieb genutzt werden. Doch das reicht für ihn nicht aus.

Dafür muss aus seiner Sicht die 10H-Regel aufgehoben werden. Die regelt die Abstände von Windkrafträdern zu Siedlungen und ist für Degelmann der Hauptgrund, warum es mit der Windkraft in Bayern nur langsam vorangeht. Ähnlich sieht es auch die Energieagentur Nordbayern. Kommunen müssten aber auch weiterhin ein Mitspracherecht bei Zulassungen von Windrädern haben.