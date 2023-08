Windenergie in Oberfranken: Aktueller Stand beim Windpark am Rennsteig

Im nördlichen Kronacher Landkreis soll einer der größten Windparks in Bayern entstehen. Dafür soll Anfang des kommenden Jahres eine kommunale Projektgesellschaft gegründet werden. Die Windräder selbst sollen 2027 kommen. Bei einem Besuch von Carsten Träger, dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist deutlich geworden: Die Kommunen in der Rennsteigregion wünschen sich mehr Unterstützung von der Politik, um zum Beispiel das Verfahren zu beschleunigen. Gefordert werden zum Beispiel Ausfallbürgschaften. Die Zustimmung aus der Bevölkerung für das Mammut-Projekt ist groß. Geplant sind insgesamt 15 Windräder. Ludwigsstadt, Steinbach am Wald und Tettau wollen selbst vier davon betreiben.