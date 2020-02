Windböe bläst Arbeiter von Dach: schwer verletzt

Ostheim (dpa/lby) – Ein Arbeiter ist in Ostheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) von einer Windböe erfasst und vom Dach einer Biogasanlage geblasen worden. Der 41-Jährige stürzte vier Meter tief und erlitt eine nicht lebensgefährliche Rückenverletzung, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilte. Der Mann war am Vortag im Auftrag einer Erlanger Firma mit Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage der Biogasanlage beschäftigt gewesen, als ihn gegen 13.40 Uhr eine Böe erfasste. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag hatte das Orkantief «Sabine» auch in Bayern für große Aufregung und viele Schäden gesorgt.