Ein Gleitschirmflieger ist in München bei Bodenübungen in einem Park von einer Windböe erfasst und gegen einen Zaun geschleudert worden. Anschließend habe der Schirm den 72-Jährigen etwa 90 Meter über den Asphalt geschleift, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann zog sich bei dem Unfall am Sonntag laut einem Polizeisprecher mehrere Schürfwunden, eine Fraktur und eine Gehirnerschütterung zu. Rettungskräfte hätten den 72-Jährigen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.