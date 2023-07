WILO in Hof: Spatenstich für Nahwärmenetz

Die Firma Wilo in Hof investiert in erneuerbare Energien: Der Pumpenhersteller hat jetzt den Spatenstich für ein Nahwärmenetz gesetzt. Zweieinhalb Millionen Euro investiert Wilo in das Vorhaben. Mit dem Nahwärmenetz will das Unternehmen Gas und Öl sparen und somit klimaneutral heizen. Auch zwei Landwirte aus der Umgebung helfen dabei; einer liefert das Gas aus Biomasse, der andere kümmert sich um die Hackschnitzel. Der Standort Hof reduziert seinen CO2-Ausstoß pro Jahr damit um 1.250 Tonnen. Erst im vergangenen Jahr hat Wilo kräftig in Photovoltaikanlagen am Standort Hof investiert und den Anteil der Eigenstromversorgung erheblich erhöht.