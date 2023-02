„Willkommen im Vogtland“: Infoveranstaltung des IHK Rückkehrer Netzwerks

Gerade junge Menschen zieht es oft weg vom Land und rein in die Großstadt. Es gibt aber auch viele, die später wieder in ihre alte Heimat zurückkehren. Für die hat das IHK Rückkehrer Netzwerk Vogtland ein online Fachkräfteportal entwickelt. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an Menschen, die durch ihren Umzug ins Vogtland eine neue berufliche Herausforderung suchen. Im Fachkräfteportal könnt ihr ein Profil erstellen und das dann für den Bewerber-Pool freischalten. Auf den haben Unternehmer aus dem Vogtlandkreis Zugriff. Die Firmen können darin den passenden Kandidaten für ihr Unternehmen finden und mit diesem in Kontakt treten. Heute findet außerdem eine Infoveranstaltung für Rückkehrer im Vogtland statt. Los geht’s um 18 Uhr in der Galerie e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus.

Hier geht’s zum Fachkräfteportal

IHK-Ansprechpartner im Fachbereich ist Ines Damm, Referentin Industrie Fachkräfte und Unternehmensnachfolge.

Telefon: 03741 / 214 3200